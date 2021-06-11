Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем России

СУХУМ, 11 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днем России, пишет агентство Апсныпресс.

Бжания отметил, что этот день символизирует начало новой эры в многовековой истории Российского государства.

"Современная Россия активно развивается, ее важнейшие внешнеполитические инициативы и позиции сохраняют за ней статус мировой державы", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что союзничество и стратегическое партнерство Абхазии и России имеют для жизненно важное значение для республики, и власти Абхазии намерены неукоснительно следовать двусторонним соглашениям.

"Пользуясь возможностью, уважаемый Владимир Владимирович, прошу принять мои уверения в самом высоком к Вам уважении и искренние пожелания доброго здоровья, успехов в служении Отечеству, а народам Российской Федерации – мира и процветания", - заключил Аслан Бжания.

День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год - в июне 1992-го - этот день был назван праздничным.

Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ был объявлен государственным праздником.