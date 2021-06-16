Россиянам разрешат регистрацию актов гражданского состояния в любых органах ЗАГС

Согласно проекту закона, россияне смогут зарегистрировать все виды актов гражданского состояния в любом ЗАГС, сейчас это возможно только для регистрации брака.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Госдума Российской Федерации на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении правительственный законопроект, который предусматривает экстерриториальный принцип на регистрацию всех актов гражданского состояния. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроектом предлагается установить, что государственная регистрация акта производится любым органом ЗАГС по выбору заявителя.

Сейчас в любом ЗАГС россияне могут только зарегистрировать брак. Рождение ребенка может быть зарегистрировано в органе ЗАГС только по месту его рождения или по месту жительства родителей, развод - по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака, усыновление - по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей.

Авторы проекта предложили также наделить правительство полномочием устанавливать особенности госрегистрации рождения и смерти в случае поступления соответствующих заявлений в электронном виде через "Госуслуги".

Кроме того, согласно законопроекту, Минздраву России будут передаваться содержащиеся в реестре ЗАГС сведения о государственной регистрации рождения и смерти.