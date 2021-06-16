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Россиянам разрешат регистрацию актов гражданского состояния в любых органах ЗАГС

© Sputnik / Алексей Майшев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210616/1032633648/Rossiyanam-razreshat-registratsiyu-aktov-grazhdanskogo-sostoyaniya-v-lyubykh-organakh-ZAGS.html

Согласно проекту закона, россияне смогут зарегистрировать все виды актов гражданского состояния в любом ЗАГС, сейчас это возможно только для регистрации брака.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Госдума Российской Федерации на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении правительственный законопроект, который предусматривает экстерриториальный принцип на регистрацию всех актов гражданского состояния. Об этом сообщает РИА Новости.

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Законопроектом предлагается установить, что государственная регистрация акта производится любым органом ЗАГС по выбору заявителя.

Сейчас в любом ЗАГС россияне могут только зарегистрировать брак. Рождение ребенка может быть зарегистрировано в органе ЗАГС только по месту его рождения или по месту жительства родителей, развод - по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака, усыновление - по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей.

Авторы проекта предложили также наделить правительство полномочием устанавливать особенности госрегистрации рождения и смерти в случае поступления соответствующих заявлений в электронном виде через "Госуслуги".

Кроме того, согласно законопроекту, Минздраву России будут передаваться содержащиеся в реестре ЗАГС сведения о государственной регистрации рождения и смерти.

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