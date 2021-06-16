Опубликован график приема анкет на оформление пятилетних российских загранпаспортов

В июле будут принимать анкеты у тех граждан, которые были записаны на прием с 28 апреля по 2 июня 2021 года.
СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Посольство России в Абхазии опубликовало график приема анкет на оформление пятилетних загранпаспортов в июле.
В диппредставительстве предупреждают, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции все посетители должны иметь при себе медицинские маски.
График приема граждан, записанных на подачу анкет с 3 июня 2021 года и позже, будет опубликован в конце июля.
Дмитрий Пилия, устроивший стрельбу в кафе при пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде ночью 15 июня, получил ранение рикошетом от выпущенных пуль и сейчас находится в Гулрыпшском госпитале.
В ночь с 14 на 15 июня в кафе "Апсны" при пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде гражданин Абхазии Дмитрий Пилия в результате возникшей ссоры с отдыхавшими в заведении туристами, Филояном А. А. и Салимгариевым Т. Н., открыл по ним стрельбу.
Мировая экономика после пандемического обвала может показать рекордный отскок за восемьдесят лет, считают эксперты Всемирного банка.
Sputnikabkhazia
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