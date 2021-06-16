Опубликован график приема анкет на оформление пятилетних российских загранпаспортов

В июле будут принимать анкеты у тех граждан, которые были записаны на прием с 28 апреля по 2 июня 2021 года.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Посольство России в Абхазии опубликовало график приема анкет на оформление пятилетних загранпаспортов в июле.

В диппредставительстве предупреждают, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции все посетители должны иметь при себе медицинские маски.

График приема граждан, записанных на подачу анкет с 3 июня 2021 года и позже, будет опубликован в конце июля.



