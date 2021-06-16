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Министр здравоохранения Абхазии проведал раненых при стрельбе в Пицунде туристов

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Стрельба в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде (17)
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Двое российских туристов получили огнестрельные ранения нижних конечностей в ходе стрельбы, которую открыл житель Абхазии в ресторане пансионата "Самшитовая роща" 15 июня.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. По поручению президента Абхазии Аслана Бжания министр здравоохранения Эдуард Бутба побывал в сочинской больнице и поинтересовался здоровьем туристов, пострадавших при стрельбе в Пицунде, сообщает Апсныпресс.

© Sputnik / Бадрак Авидзба
Стрелявший в туристов в Пицунде арестован на два месяца

Инцидент произошел в ночь на 15 июня на территории пансионата "Самшитовая роща", стрелявший арестован. Первую помощь раненым оказали в Гагре, затем их перевезли в Сочи.

Замглавврача по медицинской части Сочинской больницы Станислав Пятаков рассказал министру здравоохранения Абхазии о состоянии здоровья пострадавших. По его словам, у одного из туристов, Александра Филояна, сохраняется опасность потери конечности, на сегодня его состояние стабилизировано, удалось восполнить кровопотерею и вывести пациента из шока.

Министр посетил реанимационное отделение, где как раз завершалась операция Александру Филояну. По информации, которой поделился Бутба, операция прошла успешно, и для продолжения курса лечения пациента отправят в одну из Краснодарских клиник. Филоян стабильно тяжелый, без отрицательной динамики.

Второй пациент, Тимур Салимгариев, находится в общей палате, состояние его здоровья оценивается как средней степени тяжести, сообщил заместитель главврача Сочинской больницы. "Он более стабильный, нет тяжелых скелетных повреждений, повреждена стопа и несколько ранений на вылет", - сказал Пятаков.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба зашел в палату к Салимгариеву и заверил, что с абхазской стороны ему будет оказана вся необходимая помощь. Он также сообщил пострадавшему, что расследование случившегося находится на личном контроле президента Абхазии.

Салимгариев в свою очередь выразил благодарность в адрес президента республики. Он отметил, что к самой Абхазии никаких претензий не имеет. 

Темы:
Стрельба в пансионате "Самшитовая роща" в Пицунде (17)

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