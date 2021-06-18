Президент Швейцарии на саммите подарил Путину и Байдену часы, которых еще нет в продаже

В компании Tissot отметили, что были рады тому, что выбор остановился именно на их продукции. Представитель компании сообщил, что такой подарок - отличный способ продемонстрировать зарубежным лидерам швейцарские технологические инновации.

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Президент Швейцарии Ги Пармелан в ходе саммита Россия - США в Женеве подарил российскому и американскому коллегам наручные часы марки Tissot, которые будут доступны в России только с января 2022 года. Об этом пишет РИА Новости.

"Президент Конфедерации Ги Пармелан подарил президенту Путину и президенту Байдену швейцарские высокотехнологичные часы", - сообщил пресс-секретарь швейцарского федерального департамента экономики, образования и науки Маркус Шперндли.

В департаменте не назвали марку подаренных Путину и Байдену часов, однако, как сообщили швейцарские СМИ, это была модель бренда Tissot.

Представитель компании Tissot рассказал, что это модель T-Touch Connect Solar.

"Мы были рады, что господин Ги Пармелан предложил каждому из двух президентов T-Touch Connect Solar, чтобы продемонстрировать швейцарские технологические инновации", - сообщила представитель департамента коммуникаций Tissot Элеонора Дегани.

Она добавила, что рекомендованная розничная цена этой модели часов – 995 швейцарских франков (около 1,1 тысячи долларов). В России она будет доступна с января 2022 года.

Корпус часов модели T-Touch Connect Solar выполнен в черно-серебристом цвете, часы оснащены черным ремешком из синтетического материала. Эта модель часов водонепроницаемая, ее циферблат изготовлен из сапфирового стекла, устойчивого к царапинам. В эту модель встроены будильник, компас, подсчет шагов и таймер.

Ранее стало известно, что Путин и Байден в ходе встречи в Женеве также обменялись подарками. Путин подарил американскому коллеге письменный набор хохломы "Москва". В свою очередь Байден преподнес Путину в качестве подарка солнечные очки-авиаторы и хрустальную статуэтку.