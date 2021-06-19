Россия возобновляет регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией

Авиасообщение с Турцией было приостановлено 15 апреля на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в стране, тогда в сутки выявляли до 60 тысяч случаев заражения COVID-19.

СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Россия возобновляет регулярные и чартерные рейсы в Турцию с 22 июня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.

Основанием для принятия такого решения стало заключение, сделанное российской инспекционной группой после посещения страны. По словам Голиковой, в результате организованной в Турции вакцинации персонала в сфере услуг доля привитых работников отелей составляет от шестидесяти до девяноста процентов.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией в середине апреля из-за резкого роста числа заболевших в стране, тогда регистрировали до 60 тысяч случаев COVID-19 в сутки. Сегодня выявляют около пяти-шести тысяч заражений ежедневно.

Россия восстановит авиасообщение еще с восемью странами с 28 июня. Как отметила Голикова, в этот список вошли США, Болгария, Италия, Кипр, Бельгия, Иордания, Ирландия, а также Северная Македония.