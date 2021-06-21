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Российские военные "обезвредили" беспилотники противника над Черным морем

© Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210621/1032664142/Rossiyskie-voennye-obezvredili-bespilotniki-protivnika-nad-Chernym-morem.html

Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 150 единиц специальной военной техники.

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) совместно и военнослужащие сил противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы ЮВО в Абхазии обезвредили ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника над акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО. 

© Sputnik / Виталий Аньков
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Беспилотники были обнаружены и "обезврежены" с помощью станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе современных аппаратных "Житель" и "Красуха".

Военнослужащие из радиолокационных подразделений обнаружили беспилотники, летящие на минимальных и средних высотах, и передали данные по ним на комплексы РЭБ.

Затем дроны вывели из строя дистанционно, а расчеты самоходных зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10" произвели электронные пуски ракет, уничтожив аппараты "противника" над Черным морем.

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