Российские военные "обезвредили" беспилотники противника над Черным морем

Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 150 единиц специальной военной техники.

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) совместно и военнослужащие сил противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы ЮВО в Абхазии обезвредили ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника над акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Беспилотники были обнаружены и "обезврежены" с помощью станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе современных аппаратных "Житель" и "Красуха".

Военнослужащие из радиолокационных подразделений обнаружили беспилотники, летящие на минимальных и средних высотах, и передали данные по ним на комплексы РЭБ.

Затем дроны вывели из строя дистанционно, а расчеты самоходных зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10" произвели электронные пуски ракет, уничтожив аппараты "противника" над Черным морем.