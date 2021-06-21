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В Краснодарском крае заявили о необходимости ввести обязательную вакцинацию

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1089)
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В Краснодарском крае с 16 июня наблюдается рост числа заражений новой коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что считает необходимым в ближайшее время ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Виталий Белоусов
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"Главврачи ведущих больниц края обратились ко мне с просьбой ввести на территории региона обязательную вакцинацию. К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора", - написал Кондратьев в своем канале в Telegram.

Губернатор считает необходимым в ближайшее время ввести обязательную вакцинацию в регионе и в первую очередь для тех, кто работает с людьми.

По данным регионального оперштаба, на Кубани за прошедшие сутки выявили 113 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 51 пациент. В настоящее время в стационарах лечатся 1295 человек с COVID-19, на дому – 1106, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 54 заболевших, на ЭКМО – четверо.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1089)

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