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Глава Сухума распорядился упорядочить торговлю продовольствием на набережной

© Sputnik / Акоп Кущян
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Sputnik Абхазия
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Меры вводятся в целях упорядочения торговли продовольственными товарами, профилактики пищевых отравлений и кишечных инфекций в период летнего турсезона 2021 года. 

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение об упорядочении торговли продовольственными товарами на набережной Махаджиров и набережной Диоскуров. Документ опубликован на сайте администрации. 

В местах выносной торговли, не имеющих водоснабжения и подключения к городской системе канализации, разрешена реализация:

  • безалкогольных и слабоалкогольных напитков
  • мороженого
  • кондитерских изделий заводского изготовления в индивидуальной упаковке
  • мучных изделий (булочки, пирожки с овощными и фруктовыми начинками) в индивидуальной упаковке
  • воздушной кукурузы (поп-корн) из специализированных аппаратов 
  • горячей вареной кукурузы
  • табачных изделий

В стационарных местах торговли и общественных местах общественного питания, имеющих централизованное водоснабжение и подключения к городской системе канализации, разрешены реализация и изготовление:

  • мягкого мороженого
  • безалкогольных и слабоалкогольных напитков не заводского изготовления в одноразовой посуде, в том числе горячих напитков (чай, кофе)
  • овощных и фруктовых салатов
  • доготовку из полуфабрикатов и разогрев готовых изделий, изготовленных предприятиями пищевой промышленности и общественного питания, имеющими санитарно-гигиенические заключения на данный вид деятельности, при условии выдачи клиенту в одноразовой посуде
  • безкремовые кондитерские изделия заводского изготовления, либо изготовленные индивидуальными предпринимателями, имеющими санитарно-гигиенические заключения на данный вид деятельности.

Документом запрещено приготовление:

  • горячих блюд 
  • блюд, изготавливаемых на открытом огне 
  • выпечки мучных и кондитерских изделий
  • сахарной ваты

СЭС Сухума поручено осуществлять систематическую проверку соблюдения коммерческими организациями и индивидуальными предприятиями требований распоряжения. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя главы города Астамура Ашуба.

Документ вступает в силу через семь дней после опубликования в средствах массовой информации. Документ был опубликован на сайте администрации в понедельник 21 июня. 

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