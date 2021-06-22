Глава Сухума распорядился упорядочить торговлю продовольствием на набережной

Меры вводятся в целях упорядочения торговли продовольственными товарами, профилактики пищевых отравлений и кишечных инфекций в период летнего турсезона 2021 года.

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение об упорядочении торговли продовольственными товарами на набережной Махаджиров и набережной Диоскуров. Документ опубликован на сайте администрации.

В местах выносной торговли, не имеющих водоснабжения и подключения к городской системе канализации, разрешена реализация:

безалкогольных и слабоалкогольных напитков

мороженого

кондитерских изделий заводского изготовления в индивидуальной упаковке

мучных изделий (булочки, пирожки с овощными и фруктовыми начинками) в индивидуальной упаковке

воздушной кукурузы (поп-корн) из специализированных аппаратов

горячей вареной кукурузы

табачных изделий

В стационарных местах торговли и общественных местах общественного питания, имеющих централизованное водоснабжение и подключения к городской системе канализации, разрешены реализация и изготовление:

мягкого мороженого

безалкогольных и слабоалкогольных напитков не заводского изготовления в одноразовой посуде, в том числе горячих напитков (чай, кофе)

овощных и фруктовых салатов

доготовку из полуфабрикатов и разогрев готовых изделий, изготовленных предприятиями пищевой промышленности и общественного питания, имеющими санитарно-гигиенические заключения на данный вид деятельности, при условии выдачи клиенту в одноразовой посуде

безкремовые кондитерские изделия заводского изготовления, либо изготовленные индивидуальными предпринимателями, имеющими санитарно-гигиенические заключения на данный вид деятельности.

Документом запрещено приготовление:

горячих блюд

блюд, изготавливаемых на открытом огне

выпечки мучных и кондитерских изделий

сахарной ваты

СЭС Сухума поручено осуществлять систематическую проверку соблюдения коммерческими организациями и индивидуальными предприятиями требований распоряжения. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя главы города Астамура Ашуба.

Документ вступает в силу через семь дней после опубликования в средствах массовой информации. Документ был опубликован на сайте администрации в понедельник 21 июня.