Минобороны России опубликовало архивные документы, посвященные началу ВОВ

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Минобороны России в день 80-летия начала Великой Отечественной войны открыло на сайте новый исторический раздел "День, о который разбился блицкриг", посвященный мужеству и героизму бойцов и командиров Красной Армии в первые дни войны.

Рассчитывая на численное превосходство, неожиданность удара и стремительность продвижения, фашисты планировали уже в первую неделю войны уничтожить главные силы советских приграничных военных округов. Однако замысел блицкрига был сорван: войска Красной Армии оказали ожесточенное и упорное сопротивление захватчикам.

В разделе, в частности, приведены архивные материалы, раскрывающие замысел немецко-фашистского командования в войне против Советского Союза. Приводится перевод с немецкого директивы генштаба сухопутных войск Германии по сосредоточению войск (план "Барбаросса") от 31 января 1941 года. Документ содержит подробное описание подготовительных мероприятий немецкого командования и предписывает "разбить Советскую Россию в кратковременной компании".

Особое внимание в директиве уделяется высокой секретности подготовки вторжения в СССР.

"Выдвижение сосредоточенных соединений к границе должно произойти по возможности в последний момент и неожиданно", - говорится в документе.

Нацисты держали планы по предстоящей кампании в строжайшем секрете, не раскрывая их даже своим военно-политическим союзникам. Как отмечается в другой директиве генерального штаба вермахта, "об операции "Барбаросса" Японии не следует делать никаких заявлений".

Советское командование, понимая неизбежность войны с Германией, готовилось к предстоящим возможным боевым действиям, о чем свидетельствует, к примеру, опубликованное в разделе задание на авиационную игру с командованием Прибалтийского особого военного округа, в котором указывается: "В первых числах мая установлена интенсивная переброска немецких войск и сосредоточение их к нашей государственной границе… Распоряжением Главного Командования Красной Армии с 5.5.41 года введен в действие план прикрытия и округ приступил к подъему частей и сосредоточению их к госгранице… Тем же распоряжением на территории округа создан Северо-Западный фронт с передачей обороны северного и северо-западного побережий Эстонской ССР Северному фронту…".

В разделе представлен еще целый ряд уникальных документов и оперативных сводок, посвященных началу войны. В разделе также опубликованы оперативные карты, журналы боевых действий, наградные листы.

Один из наградных листов посвящен подвигу защитника Брестской крепости - исполняющего обязанности начальника штаба Брестской крепости лейтенанта Петра Кошкарова, награжденного орденом Красного Знамени.

Другим знаковым примером героического сопротивления частей Красной Армии в окружении в первые дни войны является оборона военно-морской базы в городе Либава (Лиепая) на территории Латвийской ССР. В разделе опубликованы страницы журнала боевых действий штаба сектора береговой обороны Либавской военно-морской базы, в которые с флотской тщательностью поминутно вписаны события 22 июня 1941 года.



