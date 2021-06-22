Прямое авиасообщение из Сочи в Турцию запрещено

СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Запрет на прямые рейсы из Сочи в Турцию продолжает действовать и после возобновления авиасообщения между Россией и Турцией, пишет Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) со ссылкой на Росавиацию.

Росавиация 21 июня сообщила список международных аэропортов, откуда разрешены регулярные и чартерные рейсы в Турцию - всего 32 города.

Запрет на вылеты в Турцию не снят из следующих городов: Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмень и Южно-Сахалинск. Рейсы из этих городов были запрещены с 1 апреля 2021 года.

Разрешены рейсы из следующих городов, помимо авиаузла Москвы и Санкт-Петербурга: Астрахани, Брянска, Владивостока, Владикавказа, Грозного, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Калининграда, Кемерово, Красноярска, Магнитогорска, Махачкалы, Минвод, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Петропавловска- Камчатского, Ростова-на-Дону, Самары, Сыктывкара, Томска, Улан-Удэ, Ульяновска, Уфы, Хабаровска и Челябинска.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что с 1 июля в стране будут отменены комендантский час, действующий в будни после 19:00 и воскресный локдаун. Также с этой даты снимут все ограничения на междугородние поездки и проезд в городском общественном транспорте.

Российские туристы могут въехать в Турцию из России, если они вакцинированы, в том числе и вакциной "Спутник V", одобренной для применения в Турции, или освобождены от требования о предоставлении справки с результатами ПЦР-теста.

По данным АТОР, стоимость билетов туда-обратно из Москвы в Анталью обходятся туристам с багажом от 21,5 тысячи рублей на человека до 35 тысяч, в зависимости от авиакомпании.