Обязательную вакцинацию ввели для отдельных категорий граждан на Кубани

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Обязательная вакцинация от коронавируса введена для отдельных категорий граждан на Кубани, говорится в постановлении управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Согласно документу, профилактические прививки по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции должны сделать следующие категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации:

работники образовательных организаций,

работники организаций общественного питания,

работники торговли продовольственными и непродовольственными товарами,

работники организаций туристской индустрии.

В список категорий для обязательной вакцинации также попали работники транспортных организаций и организаций в сфере бытового обслуживания.

В Постановлении отмечается, что организации в Краснодарском крае должны до 23 июля обеспечить вакцинацию первым компонентом вакцины не менее 60 процентов работников сфер общественного питания, транспорта, туризма.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что считает необходимым в ближайшее время ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь для тех, кто работает с людьми.