Назван город в Абхазии, в котором дешевле всего отдохнуть пенсионерам летом

Пенсионеры бронируют чаще всего недорогой отдых летом и тратят на проживание не более двух тысяч рублей в сутки.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Сухум попал в рейтинг городов, где дешевле всего отдохнуть пенсионерам летом 2021 года, об этом пишет сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами на лето 2021 года.

Десять популярных направлений для отдыха пенсионеров этим летом:

Черноморское 884 рубля Ейск 1279 рублей Санкт-Петербург 1098 рублей Казань 1175 рублей Минеральные Воды 2000 рублей Сухум 2000 рублей Кисловодск 2000 рублей Севастополь 1188 рублей Геленджик 1442 рубля Лермонтово 841 рубль

По статистике TVIL.RU, дешевле всего отдохнуть летом в Лермонтово и Черноморском.

Читайте также: