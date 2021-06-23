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Назван город в Абхазии, в котором дешевле всего отдохнуть пенсионерам летом

© Sputnik / Леон Адлейба
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Sputnik Абхазия
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Пенсионеры бронируют чаще всего недорогой отдых летом и тратят на проживание не более двух тысяч рублей в сутки.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Сухум попал в рейтинг городов, где дешевле всего отдохнуть пенсионерам летом 2021 года, об этом пишет сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами на лето 2021 года.

Десять популярных направлений для отдыха пенсионеров этим летом:

Черноморское 884 рубля
Ейск 1279 рублей
Санкт-Петербург 1098 рублей
Казань 1175 рублей
Минеральные Воды 2000 рублей
Сухум 2000 рублей
Кисловодск 2000 рублей
Севастополь 1188 рублей
Геленджик 1442 рубля
Лермонтово 841 рубль

По статистике TVIL.RU, дешевле всего отдохнуть летом в Лермонтово и Черноморском.

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