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Контрабанду денежных средств и оружия пресекли на границе России и Абхазии

© Foto / пресс - служба Краснодарской таможни
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210623/1032687078/Kontrabandu-denezhnykh-sredstv-i-oruzhiya-presekli-na-granitse-Rossii-i-Abkhazii.html

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере".

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Гражданин России пытался незаконно перевезти из Абхазии в Россию крупную партию наличных денежных средств, оружия и боеприпасов, об этом сообщает Служба по городу Сочи Краснодарской таможни.

Мужчина был остановлена на автомобильной составляющей таможенного поста МАПП "Адлер" Краснодарской таможни на автомобиле марки Volkswagen Amarok.

"При проведении устного опроса в ходе осуществления таможенного контроля на вопрос о наличии товаров, подлежащих таможенному декларированию, наличной иностранной и российской валюты мужчина ответил отрицательно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Автомобиль был направлен на осмотр с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

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В результате в салоне под передним пассажирским сиденьем в пакете таможенники обнаружили восемь пачек наличных денежных средств в российской валюте на общую сумму 4,05 миллиона рублей, за задним пассажирским сиденьем таможенники обнаружили ружье, предположительно, "Сайга", а также нож.

Под сиденьем также были найдены коробки с 28 патронами. Разрешительные документы органов внутренних дел на перемещение оружия и боеприпасов у мужчины отсутствовали.

  • На российско-абхазской границе пресечена контрабанда наличных денежных средств, оружия, боеприпасов
    © Foto / пресс - служба Краснодарской таможни
  • На российско-абхазской границе пресечена контрабанда наличных денежных средств, оружия, боеприпасов
    © Foto / пресс - служба Краснодарской таможни
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© Foto / пресс - служба Краснодарской таможни
На российско-абхазской границе пресечена контрабанда наличных денежных средств, оружия, боеприпасов

Отмечается, что в соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США (по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации), данные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

Незаконно перемещаемый товар изъят. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на таможенную экспертизу.

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