Военная олимпиада: Абхазия примет участие в армейских международных играх

В этом году международные армейские игры пройдут с 22 августа по 4 сентября на территории 12 государств.

СУХУМ, 24 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия будет участвовать в армейских международных играх АрМИ-2021, сказал в интервью Sputnik подполковник Абхазской армии Аляс Ванача.

"Наша команда будет участвовать в шести конкурсах: "Танковый биатлон", творческий музыкальный конкурс "Армия культуры", эти два конкурса пройдут в Москве, в Рязани будут проводиться "Десантный взвод" и "Тактический стрелок", конкурс "Морской десант" во Владивостоке и конкурс (по скалолазанию – ред.) под названием "Эльбрусское кольцо" в Кабардино-Балкарии", - подчеркнул он.

Всего из Абхазии на АрМИ-2021 поедет 110 человек, на соревнованиях они будут использовать технику, которая располагается по месту проведения игр.

"Есть летние и зимние виды этих соревнований, в этом году мы принимали участие в зимних играх под названием "Саянский марш", которые проходили на Саянских горах, это Красноярский край. И сейчас в рамках игр 2021 года мы будем участвовать еще в шести конкурсах", - сказал Аляс Ванача.

Абхазская команда планирует вылететь из Сухумского аэропорта в Москву 9 августа, после участники различных соревнований будут улетать в города, в которых будут проводиться конкурсы. Аляс Ванача отметил, что на открытии АрМИ-2021 участники из республики с национальным флагом в руках возглавят команды, которые будут участвовать в играх.

"Армейские игры на сегодняшний день - это своего рода военная олимпиада, в них принимают участие очень многие страны. Мы принимаем участие в играх уже не первый год, для нас это очень серьезный этап подготовки личного состава, потому что мы выходим на мировой уровень", - передает слова помощника министра Вооруженных сил Александра Ачба сайт Минобороны республики.

Он также добавил, что Абхазия будет принимать участие в тех конкурсах, в которых будут принимать участие профессионально подготовленные танковые экипажи.

"Для нас это, с одной стороны, хорошая учеба, а с другой стороны - возможность оценить свой личный состав на общем международном фоне", - подчеркнул он.

В программе АрМИ-2021 предусмотрено 34 международных конкурса. Всего на армейские международные игры 2021 года приглашены 96 стран, в том числе и Абхазия.