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ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации детей от коронавируса

© Sputnik / Кирилл Брага
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1090)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210624/1032690220/VOZ-obnovila-rekomendatsii-po-vaktsinatsii-detey-ot-koronavirusa.html

В ближайшее время начнутся исследования по применению вакцины "Спутник V" у детей, это препарат, которым вакцинируют и в Абхазии.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленные рекомендации, опубликованных на сайте ВОЗ.

© Sputnik / Антон Денисов
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Как следует из документа, прививочная кампания детей должна проходить в менее срочном порядке, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения COVID-19. Приоритет нужно делать для пожилых людей лицам с хроническими заболеваниями и сотрудников сферы здравоохранения.

В ВОЗ отмечают, что дети и подростки чаще всего переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.

Ранее НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследование по применению вакцины "Спутник V" у детей, решение будет принято в ближайшее время. Это препарат, которым вакцинируют и в Абхазии. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации некоторые регионы России ужесточили антиковидные меры и ввели обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер. Об ухудшении ситуации с коронавирусом заявил и Минздрав Абхазии.

К концу лета в России планируют первично привить 60-70 процентов населения.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1090)

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