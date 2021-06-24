ВОЗ обновила рекомендации по вакцинации детей от коронавируса

В ближайшее время начнутся исследования по применению вакцины "Спутник V" у детей, это препарат, которым вакцинируют и в Абхазии.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленные рекомендации, опубликованных на сайте ВОЗ.

Как следует из документа, прививочная кампания детей должна проходить в менее срочном порядке, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения COVID-19. Приоритет нужно делать для пожилых людей лицам с хроническими заболеваниями и сотрудников сферы здравоохранения.

В ВОЗ отмечают, что дети и подростки чаще всего переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.

Ранее НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследование по применению вакцины "Спутник V" у детей, решение будет принято в ближайшее время. Это препарат, которым вакцинируют и в Абхазии. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации некоторые регионы России ужесточили антиковидные меры и ввели обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер. Об ухудшении ситуации с коронавирусом заявил и Минздрав Абхазии.

К концу лета в России планируют первично привить 60-70 процентов населения.