Путин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Ровно 80 лет назад, 24 июня 1941 года было создано Совинформбюро, от которого берет начало МИА "Россия сегодня".

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием агентства, сообщает РИА Новости. Путин пожелал коллективу не останавливаться на достигнутом и активно развиваться.

"Поздравляю вас со знаменательной датой – 80-летием Международного информационного агентства "Россия сегодня" ... Желаю вам не останавливаться на достигнутом, активно развиваться, воспитывать талантливую смену. Всего самого доброго", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства добавил, что коллектив агентства продолжает "традиции честного, подвижнического служения избранному делу". Он отметил, что "Россия сегодня" принимает активное участие в жизни страны и удерживает позиции одного из лидеров международного информационного пространства.

МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

Поздравления с 80-летием агентства сделали также председатель Совфеда Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, официальный представитель МИД России Мария Захарова и другие политики и общественные деятели.