Отели на Кубани будут принимать гостей только с документом о прививке или ПЦР-тесте

Обязательную вакцинацию ввели накануне для отдельных категорий граждан на Кубани в связи с ухудшением эпидситуации в регионе.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Для заселения в отели и гостиницы Краснодарского края с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается", - написал Кондратьев в своем канале в Telegram.

"В связи с этим приняли решение с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях и детских лагерях, только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса", - написал он.

Позже власти уточнили, что отдыхающим на Кубани детям справки о вакцинации не понадобятся.

По словам губернатора края, с 1 августа антиковидные меры будут ужесточены, регион будет принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

Накануне для отдельных категорий граждан на Кубани ввели обязательную вакцинацию.