Гражданину России дали пять лет тюрьмы за попытку ввезти наркотик в Абхазию

Нарушитель пытался ввезти в Абхазию мефедрон, на суде он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Адлерский районный суд вынес обвинительный приговор россиянину за контрабанду наркотических средств, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Российские пограничники выявили нарушителя, когда он пересекал государственную границу в пункте пропуска "Адлер" при выезде из России в Абхазию. При нем был обнаружен сверток с веществом, обмотанным клейкой лентой черного цвета. Экспертно-криминалистическое исследование показало, что это было наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон). Наркотик изъяли из незаконного оборота.

В процессе судебного следствия подсудимый свою вину признал, в содеянном раскаялся.

За совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса России ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"), пунктом "в" части 2 статьи 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств"), Адлерский районный суд вынесен обвинительный приговор.

С учетом всех установленных обстоятельств по делу ему назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Решение суда вступило в законную силу.