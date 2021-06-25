Представители МВД Абхазии ознакомились с организацией дорожной безопасности в Сочи

По данным ГАИ Абхазии, показатели смертности в ДТП за первые четыре месяца 2021 года ниже прошлогодних.

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Представители МВД Абхазии встретились с коллегами из Сочинского УВД, ознакомились с действующим АПК "Безопасный город" и посетили ситуационный центр ведущего курорта Юга России, сообщается на сайте МВД Абхазии.

В составе делегации были замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа, начальник ГАИ Батал Агрба, представители управления милиции общественной безопасности.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов обеспечения общественной безопасности, в том числе организацию дорожной безопасности и практику введения в эксплуатацию устройств фиксации нарушений ПДД на республиканских трассах и регулируемых перекрестках городской зоны, организацию видеомониторинга в публичном секторе, на территории административных объектов и ведомственных учреждений, коммерческих предприятий сферы услуг, а также обеспечение камерами видеонаблюдения жилого сектора.

Абхазским правоохранителям рассказали о расширении центра обработки данных концепции "Безопасный город" с организацией колл-центров по взаимодействию с общественностью и гражданским населением.