Поезд "Москва-Сухум" столкнулся с экскаватором в Гагре

В результате аварии повредился локомотив, движение поезда остановлено до прибытия резервного локомотива из Адлера.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Скорый поезд "Москва – Сухум" столкнулся с экскаватором, который вел ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна в районе Гагры, сообщает МЧС Абхазии.

Чрезвычайное происшествие произошло в 16:45 в субботу 26 июня.

Отмечается, что никто из пассажиров поезда не пострадал, поезд с рельсов не сошел, однако локомотив получил повреждения. Движение остановлено до прибытия резервного локомотива из Адлера.

У места аварии несут непрерывное дежурство спасатели МЧС Абхазии, организована подвозка питьевой воды.