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Поезд "Москва-Сухум" столкнулся с экскаватором в Гагре

© Foto / facebook/МЧС Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В результате аварии повредился локомотив, движение поезда остановлено до прибытия резервного локомотива из Адлера.

СУХУМ, 26 июн - Sputnik. Скорый поезд "Москва – Сухум" столкнулся с экскаватором, который вел ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна в районе Гагры, сообщает МЧС Абхазии.

Чрезвычайное происшествие произошло в 16:45 в субботу 26 июня.

Отмечается, что никто из пассажиров поезда не пострадал, поезд с рельсов не сошел, однако локомотив получил повреждения. Движение остановлено до прибытия резервного локомотива из Адлера.

У места аварии несут непрерывное дежурство спасатели МЧС Абхазии, организована подвозка питьевой воды.

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