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Сочи стал лидером по росту цен на новостройки в России

© Sputnik / Михаил Мокрушин
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Sputnik Абхазия
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Цены на новостройки по итогам первого полугодия 2021 года выросли в российских городах с населением более 300 тысяч человек.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Сочи по итогам первого полугодия стал безусловным лидером среди крупных российских городов по темпам роста цен на новостройки: за шесть месяцев квадратный метр первичного жилья в среднем подорожал здесь на беспрецедентные 38%, сообщает РИА Новости по подсчетам специалистов портала "Мир квартир".

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"После того как власти города объявили мораторий на строительство, вступающий в силу 1 июля, для разработки нового генплана, стало понятно, что рынок новостроек Сочи ждет жесточайший дефицит. Застройщики сообразили, что, какие бы они цены ни выставили, покупатели все сметут. И оказались правы: в отделы продаж выстроились очереди, и цены поднимают даже на забронированные квартиры", – говорит гендиректор портала Павла Луценко.

Как отмечается в сообщении, очень высоким ростом цен отличились также Калининград (+20%), Омск (+19%), Симферополь (+19%), Саратов (+18%), Краснодар (+18%), Севастополь (+17%), Самара (+17%), Тверь (+17%) и Курск (+17%).

В Москве, по данным портала, новостройки за полгода выросли в цене на 12% - до 290,3 тысячи рублей за квадратны метр, Подмосковье - на 16%, до 129,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге - на 13%, до 170 тысяч рублей.

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