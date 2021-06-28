В России повысили возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года

Ранее установленный минимальный порог в 21 год фигурировал только в вопросе о приобретении гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.

СУХУМ, 28 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия и повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года, сообщает РИА Новости.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее установленный минимальный порог в 21 год фигурировал только в вопросе о приобретении гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения. Также лицензия на приобретение оружия не выдавалась, в частности, россиянам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление, либо отбывшим наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия.

Подписанный же теперь закон исключает возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений.

Помимо этого, отдельно прописано, что лицензия на оружие не будет выдаваться гражданам, которые имеют снятую или погашенную судимость "за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия", "за преступление террористического характера и (или) экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма".

Вводится и временный запрет на выдачу лицензии на оружие гражданам, управлявшим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или же передавшим его для вождения нетрезвому человеку, или употреблявшим наркотики.

Кроме того, запрещается и хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии, владельцы должны будут сообщать о фактах утраты или хищения у них оружия.

Также документом вносятся изменения в законы о СМИ и защите информации. В СМИ и интернете запрещается распространение "сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия, самостоятельной переделке основных частей огнестрельного оружия и восстановлению боевых свойств списанного оружия, по аналогии с имеющимся запретом в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств".