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Туристический поезд из Туапсе в Гагру будет делать еще одну остановку

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Туристический поезд "Сочи" начал курсировать по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра с августа 2020 года.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Туристический поезд "Сочи" из Туапсе в Гагру с 1 июля будет делать остановку на станции "Имеретинский курорт", сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО "РЖД").

"Это позволит гостям города-курорта совершать комфортные поездки в Абхазию и проходить границу, не выходя из поезда", - говорится в сообщении.

Также с июля будет изменено время отправления и прибытия этого поезда в Гагру и из нее.

© Sputnik
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С 1 июля по 10 октября состав будет прибывать на вокзал Гагры на пять минут раньше – в 11:35, а отправляться с него – на 10 минут раньше, в 18:50.

Изменения коснутся и времени стоянки: на станции в Сочи по пути в Гагру стоянка сократится на 15 минут, а в Адлере, наоборот, увеличится на 5 минут в оба направления. 

Турпоезд "Сочи" сформирован из плацкартных, купейных, общих вагонов с местами для сидения и вагона СВ, оформленных с элементами стилистики советской эпохи. В состав поезда также входят два вагона-ресторана, где готовят как блюда русской кухни, так и национальной абхазской кухни, в том числе жареный сулугун с помидорами и зеленью, аджапсандал, харчо по-абхазски, хинкали из баранины. 

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