Военные медики в Абхазии выполнили спецзадания на полигоне Нагвалоу

Всего в учении приняли участие свыше одной тысячи военнослужащих ЮВО, было задействовано около 150 единиц специальной военной техники.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Военнослужащие медицинских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели специальное учение на полигоне Нагвалоу в рамках месячника тактической медицины. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военные медики приняли условно раненых, оказали им помощь в полевых условиях и в обстановке общевойскового боя.

Личный состав развернул полевые медицинские подразделения, отработал эвакуацию раненых из боевых машин.

В ходе учений были задействованы современные средства медицинской помощи, в том числе матрац вакуумный иммобилизующий "Кокон", дефибриллятор ДФР-02, прибор мониторинга параметров жизнедеятельности пациентов МПР "Тритон".

Всего в учении приняли участие свыше одной тысячи военнослужащих ЮВО, было задействовано около 150 единиц специальной военной техники, в том числе медицинские автомобили скорой помощи на базе автомобилей УАЗ и "ГАЗель".