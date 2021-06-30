12:36 30 Июня 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.37
  • EUR86.20
Поиск
LIVE:

Военные медики в Абхазии выполнили спецзадания на полигоне Нагвалоу

© Foto / пресс-служба ЮВО
Новости
Получить короткую ссылку
2610
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/18/1032690502.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210630/1032735846/Voennye-mediki-v-Abkhazii-vypolnili-spetszadaniya-na-poligone-Nagvalou.html

Всего в учении приняли участие свыше одной тысячи военнослужащих ЮВО, было задействовано около 150 единиц специальной военной техники.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Военнослужащие медицинских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели специальное учение на полигоне Нагвалоу в рамках месячника тактической медицины. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

© Foto / пресс-служба ЮВО
Российские военные медики в Абхазии отработают навыки оказания помощи в бою

Военные медики приняли условно раненых, оказали им помощь в полевых условиях и в обстановке общевойскового боя.

Личный состав развернул полевые медицинские подразделения, отработал эвакуацию раненых из боевых машин.

В ходе учений были задействованы современные средства медицинской помощи, в том числе матрац вакуумный иммобилизующий "Кокон", дефибриллятор ДФР-02, прибор мониторинга параметров жизнедеятельности пациентов МПР "Тритон".

Всего в учении приняли участие свыше одной тысячи военнослужащих ЮВО, было задействовано около 150 единиц специальной военной техники, в том числе медицинские автомобили скорой помощи на базе автомобилей УАЗ и "ГАЗель".

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Море, бикини и закат: лето в Абхазии
Полный подъем: как работает колесо обозрения на набережной Гагры
Обзор цен на рынке Сухума: июнь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться