СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин объяснил, почему Украина не входит в список недружественных стран.

"Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ - недружественный нам народ", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе прямой линии.

Он подчеркнул, что уже много раз говорил и повторит еще раз, что считает, что украинцы и русские - это вообще один народ.

При этом Путин заявил, что сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к России, иначе трудно объяснить проект закона, внесенный президентом Владимиром Зеленским в Раду, где русский народ объявляется некоренным на территории страны.

По словам Путина, это приведет к тому, что часть людей может уехать, вынуждены будут переписываться, что они чувствуют себя людьми второго сорта.

Президент России добавил, что, если и встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, то сначала надо понять, о чем вообще разговаривать, так как тот отдал страну "под полное внешнее управление", и вопросы решаются в Вашингтоне, Берлине и Париже.