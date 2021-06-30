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Путин объяснил, почему Украина не входит в список недружественных стран

© Sputnik / POOL/Сергей Савостьянов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210630/1032737506/Putin-obyasnil-pochemu-Ukraina-ne-vkhodit-v-spisok-nedruzhestvennykh-stran.html

Кабмин России ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке две страны - США и Чехия.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Президент России Владимир Путин объяснил, почему Украина не входит в список недружественных стран.

"Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ - недружественный нам народ", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос в ходе прямой линии.

Он подчеркнул, что уже много раз говорил и повторит еще раз, что считает, что украинцы и русские - это вообще один народ.

При этом Путин заявил, что сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к России, иначе трудно объяснить проект закона, внесенный президентом Владимиром Зеленским в Раду, где русский народ объявляется некоренным на территории страны.

По словам Путина, это приведет к тому, что часть людей может уехать, вынуждены будут переписываться, что они чувствуют себя людьми второго сорта.

Президент России добавил, что, если и встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, то сначала надо понять, о чем вообще разговаривать, так как тот отдал страну "под полное внешнее управление", и вопросы решаются в Вашингтоне, Берлине и Париже.

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