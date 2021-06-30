Названо число заразившихся COVID-19 после вакцинации

Во время прямой линии Владимир Путин сказал, что заболевают около десяти процентов привитых. Эти цифры поправила вице-премьер Татьяна Голикова.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Коронавирусом заражаются 2,5% вакцинированных, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал другую цифру - десть процентов. Позже было получено сообщение от Голиковой, ведущая Екатерина Березовская спросила главу государства, кому в этой ситуации верить.

"Татьяне Алексеевне в данном случае, конечно. Потому что она все-таки занимается этим ежедневно, профессионально, она все-таки была министром здравоохранения. Она знает, о чем говорит", — ответил Путин.

Эпидемиологическая обстановка в России остается сложной, власти призывают население активнее прививаться.