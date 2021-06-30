Прямая линия с Владимиром Путиным: главное

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным длилась три часа 42 минуты, за это время глава государства ответил на 68 вопросов.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. Всего на прямую линию президента России поступило почти 2,2 миллиона обращений. Первые полчаса были посвящены пандемии коронавируса. Затем Путина спросили про отношения с Украиной. После этого обращения затрагивали самые разные темы: социальную сферу, газификацию, экологию, интернет, экономику, диалог с США и другие.

О вакцинации

Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. Но, по его словам, надо посмотреть закон, где говорится об иммунной защите населения: общенациональный календарь прививок является обязательным.

Президент уточнил, что коллеги предлагали перенести вакцинацию от коронавируса в этот раздел. Однако депутаты Госдумы эту идею не поддержали.

Вместе с тем вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъема заболеваемости в отдельных регионах по рекомендациям санитарных врачей руководители региона имеют право вводить обязательную вакцинацию. Некоторые воспользовались и ввели ее для отдельных категорий.

"Все действуют в рамках закона", — сказал Путин.

Чтобы не случилось локдауна, регионы вводят обязательную вакцинацию, подчеркнул президент. Дальнейшее распространение инфекции можно предотвратить только благодаря вакцинации.

Глава государства наконец раскрыл, какой вакциной он сам прививался.

Он напомнил, что в обычных условиях рекомендуют ревакцинироваться через 12 месяцев, а во время пандемии — через шесть. Как отметил Путин, это соответствует рекомендациям ВОЗ.

Президенту задали вопрос о медицинских отводах при вакцинации от коронавируса, а также увольнениях за отказ прививаться.

Если есть отвод по медицинским соображениям, требовать сертификат о вакцинации никто не имеет права, — подчеркнул Путин.

Отношения с Украиной

По словам президента, нынешнее руководство Украины настроено недружественно к России. Он также напомнил об украинском законопроекте, где русский народ не указан как коренной. Он считает, что на Украине принимаются неконституционные законы, но на это никто не обращает внимание.

Путин подчеркнул, что не считает украинский народ недружественным.

"Мы единое целое", — сказал он.

Кроме того, президент пообещал написать новую аналитическую статью.

Зеленский, по словам Путина, отдал страну под внешнее управление. Вопросы решаются в США. При этом Путин не отказывается от встречи, но надо понять, о чем говорить.

Британский эсминец в Черном море

Путин назвал действия британцев провокацией. Кроме того, по его словам, к инциденту причастны американцы. На вопрос о том, стоял ли мир во время этого инцидента на пороге Третьей мировой войны, он ответил: "Мне так не кажется".

Он также напомнил о недавно прошедшей встрече в Женеве и задался вопросом, зачем было совершать подобные провокации.

По словам президента, его беспокоит более фундаментальная вещь: начало военного освоения украинской территории западными странами.

Регулирование интернета

Ведущая отметила, что много вопросов от молодежи по теме регулирования интернета. Стоит ли ожидать блокировки иностранных соцсетей?

"Нет, мы никого не собираемся блокировать", — заверил президент. Однако проблема заключается в том, что международные платформы игнорируют требования российских властей, в частности, они не соблюдают закон о блокировке запрещенного контента.

Путин напомнил о законе, который обязывает ИТ-гигантов открывать представительства в России. Но планов кого-то закрывать нет, подчеркнул президент.

Кроме того, он надеется, что и отечественные соцсети дадут возможность развиваться россиянам.

Отношения с США

Из Санкт-Петербурга поступил вопрос по внешней политике: зачем встречаться с президентом США Джо Байденом, если от него мало что зависит?

Путин отметил, что от главы Соединенных Штатов зависит многое.

Ученые и аналитики из США дают рекомендации своему политическому руководству и классу: период однополярного мира прошел, мир меняется. Несмотря на санкции, Россия развивается, у нее высокая обороноспособность, а по некоторым позициям наша страна обгоняет Соединенные Штаты. Также развиваются и страны Азии.

Партнеры понимают это все, поэтому и нужна встреча в Женеве. С другой стороны, они пытаются сохранить свое положение, отсюда санкции и провокации.

"Это не от нас зависит, а от них", — сказал Путин. Он надеется, что в итоге отношения, в том числе с США, войдут в нормальное русло.

Российская экономика, как отметил Путин, адаптировалась к санкциям, а где-то они дали толчок производственной сфере и сельскому хозяйству. Есть и другие позитивные вещи: укрепление финансовой системы, общий совокупный долг сократился.

Россия, по словам президента, не будет делать ответные шаги, которые вредят стране.

Он привел в пример МКС и поставки титана.

Путин надеется, что Соединенные Штаты изменят свое отношение к другим странам.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Никто не заинтересован в дальнейшем развитии кризиса в Нагорном Карабахе, заявил Путин.

"Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнь в регионе, и бенефициарами будут жители Нагорного Карабаха", — сказал президент России.

Россия, по словам Путина, сыграла определенную роль в урегулировании этого конфликта. Если мы будем жить мирно и дружно, то мы создадим лучшие условия для жизни людей. Жители Нагорного Карабаха не должны постоянно жить в тревоге.

Армения и Азербайджан это понимают, однако проблем накопилось много, в том числе восстановление инфраструктуры и определение границ.

Личные вопросы

Президенту задали вопрос о мечтах.

"Все мы должны думать о лучшем и надеяться на лучшее", — сказал Путин. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать. Нужно настраивать себя на позитивный лад.

"Нужно думать о хорошем и тогда оно материализуется", — добавил он.

Также поступил вопрос об отдыхе президента.

Путин отметил, что у него не очень много времени для отдыха.

"Но у русских принято — посидим, посидим, да и выпьем, а потом песни — душевные и мелодичные", — сказал он.

В ходе прямой линии прозвучал вопрос: "Кому подчиняется президент?".

"Российскому народу", — ответил Путин. Президент подчиняется тем, кто его выбрал, добавил он.

Главное достижение на посту президента: было или еще будет?

Еще впереди, ответил президент.

Как Путин выдерживает все напасти?

Президент отметил, что нужно относиться к этому как к неизбежному. Главное, нужно быть уверенным в правильности того курса, по которому ты идешь.

Что нужно для того, чтобы быть счастливым?

Нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать, отметил Путин.

Где будет Путин работать после отставки?

"Зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть", — сказал президент.

Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Владимира Путина.

Первая из них состоялась 24 декабря 2001 года. Тогда российскому лидеру поступило 400 тысяч вопросов. Несмотря на то что эфир длился около двух с половиной часов, на час больше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 из них. Глава государства пообещал, что и впредь будет общаться с россиянами в прямом эфире. Ко второй прямой линии в 2002 году президенту поступило уже около 1,5 миллиона обращений.

Рекордной по продолжительности стала прямая линия 2013 года: она продлилась четыре часа 47 минут.