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Краснодарский край изменил правила въезда для туристов

© Sputnik / Артур Лебедев
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Sputnik Абхазия
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Ранее были введены ограничения, согласно которым для заселения в отели Краснодарского края с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа - только сертификат о вакцинации.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik. С 1 июля отели и гостиницы Кубани смогут заселять наравне с привившимися также переболевших коронавирусом туристов, сообщает администрация Краснодарского края.

"С 1 июля и с 1 августа в отели и гостиницы Кубани смогут заселяться туристы с документом о перенесенном коронавирусе. Соответствующие изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности" подписал губернатор Вениамин Кондратьев", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что согласно документу детям до шести лет при заселении в отели и гостиницы региона не потребуется результат ПЦР-теста.

с учетом внесенных изменений, заселяющимся туристам необходимо представить следующие документы с 1 июля:

  • Медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг в электронном или бумажном виде - для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до вселения;
  • или отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения);
  • или сертификат о вакцинации (в электронном или бумажном виде);
  • граждане Армении, Беларуси, Киргизии, въезжающие на территорию Краснодарского края, также вправе представить отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения, в мобильном приложении "Путешествуй без COVID-19".

С 1 августа надо будет предоставлять:

  • Медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг в электронном или бумажном виде - для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения;
  • или сертификат о вакцинации в электронном или бумажном виде;
  • в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь в наличии справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения;
  • несовершеннолетним от 7 до 18 лет также необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения;
  • граждане Армении, Беларуси, Киргизии, въезжающие на территорию Краснодарского края, в случае наличия справки о медицинском отводе от вакцинации и несовершеннолетние от 7 до 18 лет также вправе представить отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения, в мобильном приложении "Путешествуй без COVID-19".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на прошлой неделе заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, если нет медицинских противопоказаний. Ассоциация туроператоров России после заявления Кондратьева сообщала, что поступают запросы на аннулирование туров в Краснодарский край.

 

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