Российские связисты провели учения в горах Абхазии

К специальному учению на горном полигоне Цабал привлекалось более 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 40 единиц специальной военной техники.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Военнослужащие подразделений связи российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели специальное учение с экипажами современных машин связи на горном полигоне Цабал. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие развернули и подготовили к работе машины связи сети связи полевого подвижного пункта управления и полевых узлов коммуникации, а также провели более 15 тренировок в различных диапазонах частот.

В полевых условиях была организована бесперебойная связь с вышестоящими штабами на расстояниях до 300 километров. Связисты проложили кабельные линии связи через естественные препятствия – горы и реки, задействовали специальные антенны ретрансляции, в том числе 32-метровую антенную мачту.

Благодаря компьютеризированной системе управления и оборудованию нового поколения, время на развертывание и настройку техники связи сократилось в три раза, при этом дальность связи увеличилась более чем в два раза.

К специальному учению на горном полигоне Цабал привлекалось более 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 40 единиц специальной военной техники, в том числе станции радиосвязи "Артек" на базе бронетранспортера БТР-80, спутниковой связи "Ливень" на базе автомобиля Урал и радиорелейной связи "Л1" на базе вездехода "КамАЗ".