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В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1097)
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Всего за время пандемии в Ростовской области зарегистрировано около 100 тысяч случаев заражения коронавирусом.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Ростовской области для отдельных категорий граждан, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Антон Денисов
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Согласно постановлению регионального Роспотребнадзора, профилактическую прививку против COVID-19  должны будут сделать люди, работающие в сфере общепита, торговли, бытовых услуг, ЖКХ, МФЦ, а также образования, здравоохранения, соцзащиты, культурных, выставочных мероприятий, досуговых, зрелищных мероприятий, детских развлекательных центров, театров, кинотеатров, концертных залов.

Вакцинация также предусмотрена для госслужащих и студентов старше 18 лет.

Согласно документу, руководителям организаций в указанных сферах следует организовать проведение прививок первым компонентом до 29 июля, а до 26 августа - вторым компонентом вакцины. Речь идет о не менее 60% от общей численности работников, сотрудников и обучающихся.

В Ростовской области зарегистрировано около 100 тысяч случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в регионе выздоровели более 90 тысяч человек, умерли 4674.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1097)

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