Прививочный кабинет расположен на третьем этаже аэропорта, он работает в будние дни с 10:00 до 15:00.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. В аэропорту Сочи открыли пункт вакцинации от коронавируса, где пассажиры и сотрудники авиаузла смогут сделать бесплатную прививку вакциной "Спутник V", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Прививка бесплатная, сделать ее может любой желающий, без предварительной записи. После постановки первого компонента данные пациента вносят в реестр портала "Госуслуги", ему автоматически присваивается QR-код о вакцинации.

"Прививочный кабинет расположился на 3-м этаже аэровокзального комплекса (сектор С, кабинет 330). Время работы - в будние дни с 10 до 15 часов. При себе пациенту необходимо иметь паспорт РФ, СНИЛС и страховой полис", - говорится в сообщении.

В первый день работы пункта в аэропорту было привито 44 человека, 36 из них - сотрудники аэропорта.