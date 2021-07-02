17:23 02 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.62
  • EUR87.07
Поиск

В аэропорту Сочи открыли пункт вакцинации от коронавируса

© Sputnik / Нина Зотина
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1098)
60 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/02/1032753867.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210702/1032753904/V-aeroportu-Sochi-otkryli-punkt-vaktsinatsii-ot-koronavirusa.html

Прививочный кабинет расположен на третьем этаже аэропорта, он работает в будние дни с 10:00 до 15:00.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. В аэропорту Сочи открыли пункт вакцинации от коронавируса, где пассажиры и сотрудники авиаузла смогут сделать бесплатную прививку вакциной "Спутник V", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Прививка бесплатная, сделать ее может любой желающий, без предварительной записи. После постановки первого компонента данные пациента вносят в реестр портала "Госуслуги", ему автоматически присваивается QR-код о вакцинации.

"Прививочный кабинет расположился на 3-м этаже аэровокзального комплекса (сектор С, кабинет 330). Время работы - в будние дни с 10 до 15 часов. При себе пациенту необходимо иметь паспорт РФ, СНИЛС и страховой полис", - говорится в сообщении.

В первый день работы пункта в аэропорту было привито 44 человека, 36 из них - сотрудники аэропорта.

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1098)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лавандовое море на полях Италии
Спецобработка территории и помещений детского центра "Артек" в Крыму
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться