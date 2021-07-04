В Сочи погиб человек при падении дерева

Непогода прогнозируется в Сочи в период с 3 по 5 июля. В краевом управлении МЧС объявили экстренное предупреждение из-за ливней.

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Один человек, по предварительным данным, погиб, еще двое пострадали в Сочи при падении деревьев, поваленных сильными порывами ветра, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В результате прохождения грозы (ветер порывами до 22 метров в секунду) произошло падение 10 деревьев, пострадали три человека, из них один погиб, информация уточняется", - сказал собеседник агентства.

На Приморской набережной очевидцы сняли на видео, как небольшой смерч выходит из моря и разносит пляжное оборудование.