В Сочи погиб человек при падении дерева

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Один человек, по предварительным данным, погиб, еще двое пострадали в Сочи при падении деревьев, поваленных сильными порывами ветра, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"В результате прохождения грозы (ветер порывами до 22 метров в секунду) произошло падение 10 деревьев, пострадали три человека, из них один погиб, информация уточняется", - сказал собеседник агентства.
На Приморской набережной очевидцы сняли на видео, как небольшой смерч выходит из моря и разносит пляжное оборудование.