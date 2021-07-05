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Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий COVID-19

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210705/1032771769/Rezhisser-Vladimir-Menshov-umer-ot-posledstviy-COVID-19.html

О дате и времени прощания с кинорежиссером станет известно позже. Владимиру Меньшову был 81 год.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Российский режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавирусной инфекции, сообщается на сайте "Мосфильма".

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что коллектив "Мосфильма" выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким режиссера.

"Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - добавляется в тексте соболезнования.

Владимир Меньшов - Народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"), член Союза кинематографистов РФ.

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