"Красная поляна" потеряла сто миллионов рублей из-за антиковидных мер

Руководство "Красной поляны" планирует до 23 июля вакцинировать 1700 сотрудников, чтобы обеспечить не менее 60 процентов привитого персонала.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Курорт "Красная Поляна" только за неделю уже потерял более 100 миллионов рублей, сообщает пресс-служба курорта.

Потери вызваны ограничениями, введенными на фоне пандемии коронавируса в Краснодарском крае, и последовавшей за этим отменой бронирований с июля по сентябрь. С 1 июля отелям и гостиницам Кубани разрешено заселять наравне с привившимися также переболевших коронавирусом туристов.

Гости, которые отказываются от отдыха, с пониманием относятся к необходимости предоставить отрицательный ПЦР-тест, но не хотят вакцинироваться в обязательном порядке. Бронирования на август практически остановились, и уже сейчас курорт заявил об огромных убытках.

"Новые требования в отельном бизнесе причиняют серьезный финансовый ущерб не только туристической отрасли Краснодарского края, но и экономике других регионов, которые сотрудничают с нами, а это более 1500 партнеров по всей России – туроператоры, туристические и MICE-агентства", — говорит директор по стратегическому развитию курорта Ольга Филипенкова.

Руководство "Красной поляны" планирует вакцинировать 1700 сотрудников, чтобы обеспечить не менее 60 процентов привитого персонала. Достичь этих показателей удастся уже к 23 июля.

При этом на курорте напомнили, что меры безопасности, действующие там уже в течение года, оказались достаточными и позволили не допустить вспышки заболевания.