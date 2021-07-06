Движение по федеральной трассе "Джубга-Сочи" возобновлено

Обильные осадки выпали в районе Сочи в ночь на понедельник 5 июля, вызвав подтопления и сход селя на трассе.

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Движение по федеральной трассе А-147 "Джубга-Сочи" возобновили сегодня к шести утра, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по Краснодарскому краю.

Движение по трассе было перекрыто в обоих направлениях из-за схода селя в районе села Кроянское. Протяженность участка дороги, затронутого селем, составила 40 метров. Во время остановки движения водителей и пассажиров обеспечили водой, за медицинской помощью обращений не поступало, отмечается в сообщении.

Как уточнили в ФКУ Упрдор "Черноморье", перерыв в движении составил более пяти часов. В ходе ликвидации последствий геопроцесса с проезжей части убрано более 1,5 тысячи кубометров селевых масс, уточнили в региональном МЧС.

Во второй половине дня понедельника активность осадков сместилась от Сочи, где произошли подтопления, в сторону Туапсинского района Краснодарского края, как и прогнозировали синоптики.