Режим ЧС ввели в шести районах Краснодарского края из-за подтоплений

В результате сильных осадков на территории Сочи в воскресенье и в ночь на понедельник поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота, произошли локальные подтопления.

СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Режим ЧС ввели в шести муниципалитетах Кубани в связи с подтоплениями, произошедшими в результате сильных ливней, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

"В шести муниципалитетах края введен режим ЧС: Туапсинский, Славянский, Горячий Ключ, Сочи, Северский, Геленджик (поселок Архипо-Осиповка). Проводится непрерывный мониторинг уровней рек", - говорится в сообщении оперштаба.

В результате сильных осадков на территории Сочи в воскресенье и в ночь на понедельник поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота, произошли локальные подтопления. Во второй половине понедельника зона осадков сместилась в сторону Туапсинского района, куда в связи с подъемом уровня рек до неблагоприятных отметок направлена аэромобильная группировка регионального главка МЧС.

В Туапсинском районе Кубани подтоплено 760 домовладений, информирует оперштаб.

К утру в семи населенных пунктах разных муниципалитетов Кубани оказались подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, было эвакуировано 136 человек, из них 44 сняли с крыш домов, 64 - доставлены в пункты временного размещения.