11:25 06 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.35
  • EUR87.03
Поиск

Режим ЧС ввели в шести районах Краснодарского края из-за подтоплений

© Sputnik / Артур Лебедев
Новости
Получить короткую ссылку
161 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/06/1032779327.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210706/1032779357/Rezhim-ChS-vveli-v-shesti-rayonakh-Krasnodarskogo-kraya-iz-za-podtopleniy.html

В результате сильных осадков на территории Сочи в воскресенье и в ночь на понедельник поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота, произошли локальные подтопления.

СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Режим ЧС ввели в шести муниципалитетах Кубани в связи с подтоплениями, произошедшими в результате сильных ливней, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

"В шести муниципалитетах края введен режим ЧС: Туапсинский, Славянский, Горячий Ключ, Сочи, Северский, Геленджик (поселок Архипо-Осиповка). Проводится непрерывный мониторинг уровней рек", - говорится в сообщении оперштаба.

В результате сильных осадков на территории Сочи в воскресенье и в ночь на понедельник поднялся уровень рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота, произошли локальные подтопления. Во второй половине понедельника зона осадков сместилась в сторону Туапсинского района, куда в связи с подъемом уровня рек до неблагоприятных отметок направлена аэромобильная группировка регионального главка МЧС.

В Туапсинском районе Кубани подтоплено 760 домовладений, информирует оперштаб.

К утру в семи населенных пунктах разных муниципалитетов Кубани оказались подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков, было эвакуировано 136 человек, из них 44 сняли с крыш домов, 64 - доставлены в пункты временного размещения.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Дело семейное: чайная плантация в селе Кутол
Осторожно, шторм: как Абхазия пострадала от природного катаклизма
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться