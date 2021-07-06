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Скончался известный армянский музыкант Дживан Гаспарян

© Sputnik / Евгения Новоженина
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Дживан Гаспарян награжден четырьмя медалями ЮНЕСКО и премией Wоmex (World Music Expo) "За заслуги перед музыкальным искусством".

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Известный мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян скончался на 93-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на внука музыканта.

"Сегодня мир понес невообразимую потерю. Не только икона, но и прекрасная душа. Пусть упокоится он с миром", - написал Дживан Гаспарян-младший в Facebook.

Дживан Гаспарян представлял Армянскую ССР на престижных международных смотрах. Он работал с такими музыкантами, как Питер Гэбриэл, Ханс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков, Серж Танкян.

В 2000 году армянский музыкант стал одним из исполнителей музыки в саундтреке к фильму "Гладиатор", написал тему на дудуке для картины "Последнее искушение Христа".

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