Контрабанда сигарет пресечена из Абхазии в Россию

С 1 мая этого года по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС возбуждено более 70 дел об административных правонарушениях.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Ввоз порядка 1000 пачек сокрытых в тайниках сигарет пресечен из Абхазии в Россию, сообщает Служба по городу Сочи Краснодарской таможни.

На автомобильной составляющей таможенного поста МАПП "Адлер" был остановлен автомобиль Chevrolet Niva, прибывший из Абхазии.

Водитель отрицал, что в машине есть товар, подлежащий таможенному декларированию. Автомобиль направили осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

В результате в машине нашли множество тайников с табачной продукцией. Сигареты были спрятаны под обшивкой задних дверей, в обшивке потолка за панелью потолочного салонного освещения, под крыльями передних колес, под обшивкой двери багажного отделения, под крышкой запасного колеса.

Из всех тайников было изъято 998 пачек сигарет (19 960 штук) марок "MANCHESTER", "KING".

На российско-абхазской границе задержана «Нива» с контрабандной табачной продукцией © Foto / пресс-служба Краснодарской таможни

На российско-абхазской границе задержана «Нива» с контрабандной табачной продукцией © Foto / пресс-служба Краснодарской таможни

На российско-абхазской границе задержана «Нива» с контрабандной табачной продукцией © Foto / пресс-служба Краснодарской таможни

На российско-абхазской границе задержана «Нива» с контрабандной табачной продукцией © Foto / пресс-служба Краснодарской таможни 1 / 4 © Foto / пресс-служба Краснодарской таможни На российско-абхазской границе задержана «Нива» с контрабандной табачной продукцией

Табачная продукция была приобретена на территории Абхазии, перемещалась в коммерческих целях для реализации в России.

Незаконно перемещаемый товар изъят и направлен на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях.

Всего с начала 2021 года по данным фактам возбуждено более 160 дел об административных правонарушениях. Количество изъятой табачной продукции составляет порядка 100 тысяч сигарет.