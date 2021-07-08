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Черноморский флот начал следить за действиями судна ВМС США в Черном море

© AP Photo / Gregory Bull
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 Военно-транспортное судно ВМС США "Юма" зашло в Черное море в рамках международных учений Sea Breeze.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Черноморский флот России приступил к слежению за зашедшим в Черное море военно-транспортным судном ВМС США "Юма", сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями быстроходного военно-транспортного судна "Юма" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 8 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

В конце июня в Черном море стартовали международные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран, включая Украину и США.

© AP Photo / Steve Helber
Транспортно-десантный корабль ВМС США направился в Черное море

В Минобороны России заявляли, что силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей".

Посольство России в США отмечало, что масштаб учений повышает риски непреднамеренных инцидентов, поэтому Москва призывает Вашингтон и его союзников отказаться от маневров.

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