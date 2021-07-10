Ученый назвал минимальным число повторно переболевших коронавирусом

По статистике Минздрава России, после полного курса вакцинации люди заболевают в 0,7% случаев, это двое из 300 человек.

СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Утверждения о том, что многие пациенты перенесли COVID-19 несколько раз, не имеют оснований, подавляющее большинство заражались коронавирусом только один раз. Об этом рассказал в интервью РИА Новости доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

"Те, кто переболели несколько раз, они переболели по своему собственному мнению. Я знаю несколько таких людей. Они пишут, что "у меня были симптомы, значит, я переболел". Дорогие мои, дело в том, что как минимум 15 вирусных инфекций вызывают острые респираторные заболевания, и какой конкретно инфекцией вы переболели, можно узнать, только пройдя полную лабораторную диагностику", - объяснил он.

По словам ученого, есть минимум четыре инфекции, симптоматика которых схожа с COVID-19, а именно - потеря запаха и вкуса. Поэтому только на основании этих признаков без лабораторных анализов нельзя утверждать, что человек перенес коронавирус, подчеркнул Нетесов.

"Когда эти люди в конце концов идут и начинают проверять антитела, то антител нет. Тогда говорят: "У меня плохой иммунитет". Да не болел ты, голубчик, нынешним коронавирусом, если это не подтверждено лабораторным анализом. Ты болел другим ОРВИ. ... Подавляющее большинство людей болело один раз", - отметил специалист и добавил, что "сейчас не 17-й, не 18-й и даже не 19-й век, когда было две инфекционных болезни - чахотка и дизентерия".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" заявила, что повторно заболевают COVID-19 не более одного процента пациентов.