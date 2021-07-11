Жара до +39 градусов ожидается на Кубани в ближайшие сутки

На прошлой неделе в регионе прошли ливневые дожди, которые вызвали подтопления, в шести районах Краснодарского края был введен режим ЧС.

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Сильная жара ожидается на Кубани в воскресенье и понедельник, температура воздуха достигнет +39 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по Краснодарскому краю.

"Сегодня, 11.07.2021, а также 12.07.2021 в период с 15 до 17 часов в северной и восточной половине края ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +39 С", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, отмечается, что из-за жары могут возникнуть пожары на объектах экономики, в населенных пунктах, лесах, лесополосах и на сельхозугодьях.