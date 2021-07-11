Захарова осудила Париж за "дискриминационные высказывания" о российской вакцине

В России зарегистрированы четыре препарата для профилактики новой коронавирусной инфекции, в том числе первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V".

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Россия осуждает Францию за "дискриминационные высказывания" по поводу российской вакцины от коронавируса, подобные высказывания возрождают в Европе "дух неонацистской сегрегации", написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о словах госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, который выразил сожаление, что Греция допускает туристов, привитых российскими и китайскими вакцинами. "Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА)", — сказал Бон.

"Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания ее высокопоставленного представителя, которые возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации", - заявила официальный представитель российского МИД. По ее словам, это уже не первое подобное высказывание внешнеполитического ведомства Франции, где "речь идет не о личном мнении дилетанта, а о политической позиции страны".

"Госсекретарь МИД Франции - не специалист-вирусолог, чтобы читать лекции... суверенным государствам, увязывая медицину с национальной принадлежностью. Это больше из функциональных обязанностей доктора Геббельса. Не МИДу Франции диктовать странам и народам, какими вакцинами прививаться", - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что французскому внешнеполитическому ведомству "обидно за свою державу, так и не сумевшую разработать собственную вакцину".

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Захарова напомнила, что глава комитета Франции по вакцине от COVID-19 Мари-Поль Кьени на днях заявила, что считает российскую вакцину "Спутник V" эффективной. "Ну просто она не пропагандист, как Клеман Бон, а вирусолог - Директор по исследованиям французского Медицинского научно-исследовательского института INSERM", - резюмировала дипломат.