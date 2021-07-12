Российские военнослужащие отразили нападение "диверсантов" в Абхазии

По замыслу тренировки "диверсанты" осуществили попытку проникновения на территорию военного городка через КПП.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии уничтожили условные незаконные вооруженные формирования (НВФ) при попытке совершения нападения на объекты инфраструктуры военного городка соединения. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В ходе учений использовалось около 70 имитационных взрывных зарядов ИМ-120, свыше 30 дымовых шашек и более 3 тыс. холостых боеприпасов к пулеметам и автоматам Калашникова.

"Диверсанты" попытались проникнуть на территорию военного городка, чтобы заминировать и подорвать склад материально-технических средств. Дежурное подразделение было поднято по сигналу тревоги.

Военнослужащие блокировали и уничтожили условного противника на осажденном контрольно-пропускном пункте и в районе расположения зданий складов.

Саперные группы дежурного подразделения с помощью искателей взрывных устройств ИНВУ "Коршун" и металлоискателей "ИМПС" провели инженерную разведку и обезвредили самодельные взрывные устройства.

Всего в мероприятии приняли участие более 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 70 единиц различной военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ и бронемашины "Тигр".