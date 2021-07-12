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В горах и на побережье Абхазии: военнослужащие ЮВО поразили "врага" из "Акации"

© Foto / пресс-служба ЮВО
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Sputnik Абхазия
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Всего в учении приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих ЮВО, было задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Артиллеристы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили стрельбы из модернизированных самоходных артиллерийских гаубиц (САУ) "Акация" в горах и на морском побережье республики. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Артиллеристы поразили специальные мишени, имитирующие бронетехнику условного противника на марше.

Артиллерийский дивизион на модернизованных 152-мм САУ 2С3М "Акация" уничтожили "противника" прямой наводкой.

Также военнослужащие отработали задачи на танкоопасных рубежах и направлениях в горах и на прибрежной территории Черного моря, уничтожив командно-наблюдательный пункт и бронетехнику условного противника на удалении от 700 до одной тысячи метров.

 

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