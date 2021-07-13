Где купаться и какую воду пить рассказали в СЭС Сухума

По данным главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой, шторм и ураган, произошедшие в Абхазии на прошлой неделе, не стали причиной загрязнения морской воды.

СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Состояние морской воды в бухте Сухума удовлетворительное, но есть места, где купание не рекомендуется, рассказала ведущему радио Sputnik Абхазия главный санитарный врач столицы республики Алла Беляева.

"Состояние морской воды, как и в предыдущие годы, в сухумской бухте, на тех пляжах, которые предназначены для купания – удовлетворительное. По-прежнему не рекомендуется купание в устье реки Беслетка и в устье реки Адзяпш, где купание практически невозможно. Наиболее чистая вода, по результатам исследования, в районе Маяка. В других частях столицы вода соответствует рекреационным зонам", - отметила она.

Беляева также уточнила, что ротавирусная инфекция регистрируется в течение всего года. Чаще всего от этого страдают дети до трех-шести лет, особенно, если они не были привиты. Вспышки этого заболевания нередко фиксируются среди туристов, которые снимают жилье в частном секторе.

Как правило, добавила она, вспышка ротавирусной инфекции происходит ближе к августу, и причина этого не только в воде, но и фруктах, которые едят люди, не помыв их и руки.

Основные симптомы такой инфекции – это подъем температуры тела от 37 градусов и выше, диарея и бывает рвота. Для взрослых этот недуг не опасен, но последствия для детей могут быть серьезными.

Беляева рекомендует обращаться при этих симптомах в инфекционную больницу Сухума. Сейчас в этой больнице принимают пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Да, сейчас обращаются и в детскую больницу, потому что инфекционное отделение под ковидом. Думаю, что вопрос о размещении инфекционного отделения для детей будет решен", - сказала она.

Неблагоприятная водная среда также может вызвать разнообразный спектр кишечной инфекции из-за патогенной флоры. Такая флора в водах Сухума не выявлялась давно, так как вода в столице хлорируется.

Несмотря на это, Беляева советует жителям и гостям города не пить воду из крана до кипячения, что связано с изношенностью водопроводных сетей.

Что касается рек, Беляева не видит причин для того, чтобы отказывать себе в удовольствии в них искупаться, но пить из них воду она тоже не рекомендует.

На прошлой неделе прибрежную зону Абхазии накрыл ураган, а в море был сильный шторм. По словам Беляевой, после шторма качество воды улучшается, если это природное явление не сопровождается продолжительными ливнями и затоплением городов.

Она отметила, что в это время происходит перемешивание верхних теплых слоев воды с нижними более прохладными и усиливаются процессы самоочистки морской воды, показатели которой улучшаются спустя два-три дня после стихии.