В Сочи планируют строительство еще одной дороги на Красную поляну

Одновременно с генеральным проектом запланированы и дополнительные работы по строительству надземных пешеходных переходов и адаптивных светофоров в местах образования пробок.

СОЧИ, 14 июл – Sputnik. В Сочи планируют построить дублер протяженностью около 120 километров, который станет альтернативной дорогой из Сочи в Красную поляну, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Алексея Копайгородского.

Отмечается, что проект рассмотрят до конца 2021 года.

"Сочи - один из самых протяженных городов в России, на федеральной дороге из Джубги и до границы с Абхазией у нас много сложных участков, на которых постоянные заторы. В настоящее время на федеральном уровне прорабатывается масштабный проект решения этой проблемы - строительство дублера протяженностью не менее 120 километров", - написал Копайгородский в Telegram.

Глава города уточнил, что совместно с генеральным проектом, запланированы и дополнительные работы, такие как строительство разворотных петель и участка от села Красная Воля до села Голицыно, создание надземных пешеходных переходов, установка четырех адаптивных светофоров в местах образования транспортных заторов.