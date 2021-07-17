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Наркотики, грабеж, оружие: МВД Абхазии опубликовало оперативную сводку

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20210717/1032857384/Narkotiki-grabezh-oruzhie-MVD-Abkhazii-opublikovalo-operativnuyu-svodku.html

В отношении правонарушителей возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса Абхазии.

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Министерство внутренних дел Абхазии опубликовало оперативную сводку.

Сильнодействующее наркотическое вещество метадон в особо крупном размере изъято у жителя Гагры Руслана Авидзба. 

Он был задержан в селе Ачадара Сухумского района сотрудниками УКОН МВД Абхазии. При досмотре у него изъято 12 свертков с расфасованным наркотическим веществом. В отношении него возбуждено уголовное дело, 15 июля ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по месту фактического проживания в Гагре сроком на два месяца. 

Ему также запрещено вести переговоры с использованием средств связи по обстоятельствам уголовного дела. Расследование проводит Следственное управления МВД республики. 

Житель Сухума Александр Акопян обвиняется в совершении открытого хищения чужого имущества. По данным следствия, трое злоумышленников проникли в дом в столице и похитили две женские сумки с документами и деньгами. Хозяин дома застал грабителей на месте преступления, они применили к нему силу и скрылись с места преступления. Задержать удалось только Акопяна, расследование продолжается. 

Сотрудники Уголовного розыска ОВД по Сухумскому району изъяли у жителя Сухума Астамура Квачахия метадон в шприце, готовый к применению. Мужчина хранил шприц в своей машине, за отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования он отбывает 15 суток. В отношении него возбуждено уголовное дело. 

В незаконном культивировании наркотических средств в крупном размере обвиняется житель села Нижняя Эшера Аляс Квициния. При обследовании участка местности в его селе сотрудники милиции обнаружили корни запрещенных к выращиванию на территории Абхазии конопли и мака. В его отношении возбуждено уголовное дело. 

© Sputnik / Максим Блинов
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Обвинение в хищении чужого имущества предъявлено жителю Очамчыры Анри Чалигава. Он разбил окно машины потерпевшего и украл барсетку с деньгами. Чалигава содержится под домашним арестом на время проведения следствия. 

У жителя Сухума Тимура Кварацхелия в доме изъяли незаконно хранимое огнестрельное оружие и наркотические растения, которые он выращивал на участке. Мужчина задержан, в  отношении него возбуждено уголовное дело. 

Названные или изображенные лица являются виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.

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