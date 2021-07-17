В России проведут инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19

В России доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Премьер-министр России Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что на фоне повышенного спроса на вакцины отмечались задержки в доставке препаратов в регионы.

Отчет о проведенной работе должен быть готов до 21 июля.

На заседании координационного совета 9 июля Мишустин отметил, что эпидемиологическая ситуация в России остается сложной.

Он подчеркнул, что надо действовать на опережение, поэтому руководителям регионов рекомендовали продолжить формировать достаточный резерв коечного фонда, средств индивидуальной защиты и лекарств для пациентов с COVID-19.

Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью Абхазскому телевидению сказал, что в конце июля - начале августа республика рассчитывает получить еще одну партию российской вакцины от коронавируса.

Позже на расширенном заседании в Администрации президента Бжания заявил, что часть средств, переданных Абхазии экс-главой Адыгеи Хазретом Совменом, будет направлена на приобретение вакцины от коронавирусной инфекции.