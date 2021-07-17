В Краснодарском крае ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю предупредило о высокой пожароопасности, пишут Кубанские новости.
В Краснодарском крае сохраняется высокая температура, в некоторых частях региона столбики термометров показывают отметку в 40 градусов.
По данным ведомства, в Краснодарском крае с 18 по 20 июля ожидается чрезвычайная пожароопасность — пятого класса.
В Сочи в дневные и вечерние часы 17 и 19 июля температура воздуха в отдельных районах достигнет +36 – +37°С.
"Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах, возникновением лесных пожаров, возгораниями и увеличениями площадей ландшафтных пожаров, пожарами на сельхозугодиях и в лесополосах", - говорится в сообщении МЧС.
В связи с этими температурными рекордами специалисты ведомства напомнили о необходимости соблюдать простые меры пожарной безопасности.