В Краснодарском крае ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса

В ближайшие дни, по прогнозам, на всей территории Кубани установится аномальная жара.

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю предупредило о высокой пожароопасности, пишут Кубанские новости.

В Краснодарском крае сохраняется высокая температура, в некоторых частях региона столбики термометров показывают отметку в 40 градусов.

По данным ведомства, в Краснодарском крае с 18 по 20 июля ожидается чрезвычайная пожароопасность — пятого класса.

В Сочи в дневные и вечерние часы 17 и 19 июля температура воздуха в отдельных районах достигнет +36 – +37°С.

"Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах, возникновением лесных пожаров, возгораниями и увеличениями площадей ландшафтных пожаров, пожарами на сельхозугодиях и в лесополосах", - говорится в сообщении МЧС.

В связи с этими температурными рекордами специалисты ведомства напомнили о необходимости соблюдать простые меры пожарной безопасности.